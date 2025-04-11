Носильщики в США упали в яму вместе с гробом и придавили сына усопшего

В Филадельфии во время похорон обрушилась платформа для гроба, и носильщики упали под землю. Зажатый в могиле сын покойного потерял сознание, сообщил Action News

Бенджамин Авилес умер от проблем с сердцем. Родственники обратились в похоронное бюро Родригеса, чтобы организовать церемонию прощания на кладбище Гринмаунт. Они сразу заметили, что деревянная платформа над могилой прогнила. Когда носильщики принесли гроб, она сломалась.

Несколько мужчин упали в яму вместе с останками усопшего, получили травмы рук, ног и спины. Сильней остальных пострадал сын Авилеса — гроб прижал его лицом к земле, и мужчина потерял сознание.

«Я думаю, они должны извиниться. Должна быть какая-то компенсация, поскольку церемония была прервана. Ничего не было сделано должным образом», — сказала падчерица Авилеса Марибель.

Аналогичный случай произошел в Индонезии. Гроб женщины упал на ее сына. Он умер по дороге в больницу.