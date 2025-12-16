Nordwind подтвердила информацию о ЧП со своим Boeing в Шереметьеве

Представители компании Nordwind подтвердили информацию о ЧП со своим самолетов в столичном аэропорту Шереметьево утром 16 декабря. Пассажиры должны вылететь в пункт назначения в 13:30, сообщила пресс-служба компании в ответ на запрос 360.ru.

«В аэропорту Шереметьево при выполнении рейса N4-551 Москва — Кайо-Коко произошел прерванный взлет по причине технической неисправности воздушного судна», — подчеркнули в компании.

Теперь рейс выполнит резервный самолет перевозчика, вылет запланирован в 13:30 по московскому времени.

«Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заключили в пресс-службе.