Ночные пожары стали причиной гибели двух человек в Петербурге

Два крупных пожара вспыхнули в ночь на 9 марта в Санкт-Петербурге. В результате происшествий два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, первое возгорание случилось в 00:54 на Богатырском проспекте. Огонь охватил площадь четырех квадратных метров в трехкомнатной квартире.

Через полчаса пламя удалось ликвидировать силами 15 спасателей и трех единиц техники. Жертвами ЧП стали два человека.

Позже пожар произошел в частном доме в Колпинском районе. Огонь распространился по всей площади здания. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.