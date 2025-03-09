Ночные пожары стали причиной гибели двух человек в Петербурге

Два крупных пожара вспыхнули в ночь на 9 марта в Санкт-Петербурге. В результате происшествий два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщил Peterburg2 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По информации ведомства, первое возгорание случилось в 00:54 на Богатырском проспекте. Огонь охватил площадь четырех квадратных метров в трехкомнатной квартире.
Через полчаса пламя удалось ликвидировать силами 15 спасателей и трех единиц техники. Жертвами ЧП стали два человека.
Позже пожар произошел в частном доме в Колпинском районе. Огонь распространился по всей площади здания. Пострадала женщина, ее доставили в больницу.
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