Ночной взрыв в Ставрополе мог быть терактом

При расследовании взрыва в Ставрополе не исключили версию теракта

Следователи, работающие на месте взрыва возле жилого дома в Ставрополе, не исключили версию теракта. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«Рассматриваются все версии, включая организацию теракта с участием нацистов с Украины», — написал он.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб города продолжают работу на месте происшествия.

Мощный взрыв в районе жилого многоквартирного дома на улице Чехова в Ставрополе прогремел сегодня ночью. По предварительным данным, на месте ЧП взорвалась граната или СВУ.

Владимиров сообщил, что одной из жертв стал ветеран специальной военной операции и заместитель главы Ставрополя Заур Гурциев. Telegram-канал Shot добавил, что вторым погибшим был 29-летний мужчина.