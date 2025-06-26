Ночной пожар в частном доме унес жизнь 56-летнего нижегородца

В Навашинском округе Нижегородской области ночной пожар в частном жилом доме привел к гибели 56-летнего мужчины. Трагедия произошла 24 июня, сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе регионального Управления МЧС.
Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. В ликвидации возгорания участвовали 14 сотрудников экстренных служб и четыре единицы спецтехники.
По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. Проверка обстоятельств происшествия продолжается.
Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Нижегородской области зарегистрировано 10 пожаров, причиной которых стала детская шалость с огнем.
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