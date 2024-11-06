Нижегородцы отдали лжеоператорам сотовой связи 3,5 млн рублей за сутки

Сразу три жителя Нижнего Новгорода обратились за сутки в полицию по факту мошенничества. Возбуждены уголовные дела, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, аферисты обманули доверчивых граждан под предлогом пролонгации договора сотовой связи. Так, 26-летний мужчина перевел злоумышленникам взятые в кредит 380 тысяч рублей, желая продлить действие SIM-карты.
Общая сумма ущерба составила около 3,5 миллиона рублей. Правоохранители устанавливают личности причастных к преступлению.
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