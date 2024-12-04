Нижегородца задержали по подозрению в разбойном нападении на 30-летнюю женщину

В Нижегородской области правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 30-летнюю жительницу села Андреевка. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Мужчина подошел к односельчанке с ножом, когда та возвращалась с работы. Он начал угрожать холодным оружием и требовать с нее деньги. Злоумышленнику все же удалось забрать 10 тысяч рублей после ранения женщины.
Во время задержания подозреваемый угрожал взорвать газовый баллон, из-за чего стражам порядка пришлось эвакуировать 11 жителей дома. Ранее злоумышленник уже имел судимость.
Путин вспомнил историю про немца-рыбака, говоря о бизнесе
Рождественские чтения прошли в дошкольном отделении «Чайка» в Лобне
В Германии сообщили об «обстреле» вертолета с российского корабля
«Лапкеры» заменят квадроберов? На маркетплейсах появился новый тренд
Рекультивация трех мусорных полигонов Подмосковья завершится к концу года
Подмосковные борцы выиграли 3 медали на международном турнире
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте