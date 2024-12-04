Нижегородца задержали по подозрению в разбойном нападении на 30-летнюю женщину

В Нижегородской области правоохранители задержали 46-летнего мужчину, который подозревается в разбойном нападении на 30-летнюю жительницу села Андреевка. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Мужчина подошел к односельчанке с ножом, когда та возвращалась с работы. Он начал угрожать холодным оружием и требовать с нее деньги. Злоумышленнику все же удалось забрать 10 тысяч рублей после ранения женщины.

Во время задержания подозреваемый угрожал взорвать газовый баллон, из-за чего стражам порядка пришлось эвакуировать 11 жителей дома. Ранее злоумышленник уже имел судимость.