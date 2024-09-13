Нижегородца, который устроил смертельный пожар в медучреждении, отправили в психбольницу

В Нижегородской области суд вынес приговор жителю Кулебак, который устроил смертельный пожар в больнице. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областной суд.
Мужчина, находясь в отделении терапии Кулебакской ЦРБ, подпалил бумагу и поднес ее к устройствам пациента, желая помочь ему освободиться. В какой-то момент постель больного вспыхнула, а после загорелся и сам пациент. Позже пострадавший скончался в больнице.
По решению суда нижегородца поместили в психиатрическую лечебницу.
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