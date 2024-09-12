Нижегородские власти: 673 единицы нелегального алкоголя изъяли из оборота в 2024 году

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области изъяли из нелегального оборота в 2024 году 673 единицы алкоголя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, внеплановые рейды организуют после обращения местных жителей. Еще один повод — выявление нарушений в ходе анализа в сфере контроля и лицензирования.

Были составлены 44 протокола. Организаторов незаконной торговли обязали выплатить штрафы на общую сумму 17 миллионов рублей.