Нижегородские власти: 673 единицы нелегального алкоголя изъяли из оборота в 2024 году

Сотрудники министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области изъяли из нелегального оборота в 2024 году 673 единицы алкоголя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Как рассказал глава ведомства Максим Черкасов, внеплановые рейды организуют после обращения местных жителей. Еще один повод — выявление нарушений в ходе анализа в сфере контроля и лицензирования.
Были составлены 44 протокола. Организаторов незаконной торговли обязали выплатить штрафы на общую сумму 17 миллионов рублей.
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