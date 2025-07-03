Нижегородские правоохранители пресекли более 200 случаев браконьерство во время нереста

В Нижегородской области правоохранители выявили 217 случаев браконьерства в ходе операции «Нерест». Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили представители регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, с апреля по июнь текущего года проводилась операция «Нерест». В этот период сотрудники полиции, представители Минэкологии и Рыбоохраны активно пресекали незаконную ловлю рыбы. Было проведено свыше двух тысяч рейдов, по результатам которых возбудили 48 уголовных дел по статье 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов»).

Полицейские составили 178 административных протоколов за нарушения правил рыболовства и реализации водных биоресурсов. Из них 79 — за нарушение правил охоты и рыболовства, и 99 — за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения.

Сотрудники полиции изъяли 675 единиц незаконно выловленной рыбы, 199 единиц незаконных орудий лова и 25 самоходных транспортных плавающих средств. Всего было осмотрено более 120 тысяч транспортных средств.