Нижегородские полицейские выявили более 2,5 тысячи наркопреступлений в 2024 году
Правоохранители выявили свыше 2,5 тысячи наркопреступлений в Нижегородской области за девять месяцев 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные ГУ МВД РФ по региону.
Согласно информации ведомства, более 2 тысяч из указанных нарушений относились к категории тяжких и особо тяжких. За указанный период стражи порядка обнаружили 20 точек продажи запрещенных веществ.
Полицейскими были раскрыты 1684 преступления. Кроме того, специалисты ликвидировали четыре подпольных лаборатории и изъяли из оборота порядка 360 килограммов наркотических средств.
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