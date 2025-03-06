Нижегородская прокуратура начала проверку после ДТП с грузовиком и школьным автобусом

Сотрудники нижегородской прокуратуры обратили внимание на дорожную аварию с участием школьного автобуса и грузовой машины. Происшествие случилось утром 5 марта недалеко от деревни Бурцево в Богородском районе, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой пресс-службу надзорного ведомства.