Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 895 тысяч рублей при попытке пройти медосмотр

Пенсионерка из Автозаводского района Нижегородской области стала жертвой мошенников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, с 67-летней пенсионеркой связались сотрудники больницы, которые предложили записаться на диспансеризацию якобы через «Госуслуги». Впоследствии псевдооператор портала и лжеменеджер банка убедили женщину перевести личные накопления на «безопасный» счет.
Потерпевшая лишилась 895 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.