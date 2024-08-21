Нижегородская пенсионерка отдала мошенникам 895 тысяч рублей при попытке пройти медосмотр

Пенсионерка из Автозаводского района Нижегородской области стала жертвой мошенников. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, с 67-летней пенсионеркой связались сотрудники больницы, которые предложили записаться на диспансеризацию якобы через «Госуслуги». Впоследствии псевдооператор портала и лжеменеджер банка убедили женщину перевести личные накопления на «безопасный» счет.

Потерпевшая лишилась 895 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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