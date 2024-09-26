Нижегородка стала фигуранткой дела об убийстве мужа за упреки в маленькой зарплате

В Нижнем Новгороде конфликт из-за денег обернулся убийством. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла в квартире на улице Ватутина. По версии следствия, местная жительница вонзила нож в сердце супруга. Мотивом стали упреки со стороны мужчины. Тот выразил недовольство зарплатой возлюбленной, которая трудилась на заводе за 40 тысяч рублей в месяц.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантка признала свою вину.
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