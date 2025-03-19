Нижегородка получила семь лет колонии за команду собаке атаковать соседа

Суд вынес приговор жительнице Нижегородской области, собака которой напала на мужчину. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Происшествие случилось в поселке Досчатое. Установлено, что женщина отдала команду своему алабаю атаковать соседа. Животное набросилось на потерпевшего, из-за чего тот получил рваные раны и повреждение трахеи.

Дело расследовалось по статье «Покушение на убийство». Фигурантке назначили наказание в виде семи лет лишения свободы.

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