Нижегородец предстанет перед судом за нападение с ножом на знакомого

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, 29 апреля между двумя мужчинами произошел конфликт около одного из домов на улице Премудрова. В ходе ссоры один из них нанес другому ножевое ранение в грудь. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, где медики смогли спасти ему жизнь.

Сейчас дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения после утверждения обвинительного заключения.