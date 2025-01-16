Нижегородец лишился 25 тысяч рублей из-за неоказанных интим-услуг

В Нижнем Новгороде 20-летний местный житель обратился в полицию по факту мошенничества. Правоохранители устанавливают детали случившегося, сообщил сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, молодого человека обманула незнакомая девушка, с которой тот переписывался в мессенджере. Злоумышленница предложила интимные услуги и потребовала предоплату.
Потерпевший перевел собеседнице 25,8 тысячи рублей, однако обещанного не получил. Возбуждено уголовное дело.
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