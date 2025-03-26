Нижегородец едва не уничтожил свое имущество из-за неосторожного обращения с огнем

Житель в деревне Ягодное стал виновником крупного пожара из-за неосторожного обращения с огнем на территории Городецкого округа. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации правоохранителей, мужчина сжигал траву и мусор на своем участке, что привело к неконтролируемому распространению пламени. Пожар затронуло дровяник и баню.

Спасатели ликвидировали возгорание на площади 800 квадратных метров, строения получили повреждения на 13 «квадратах». В результате происшествия никто не пострадал. Нарушителю правил пожарной безопасности грозит административное наказание.