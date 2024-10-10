NewsNN: пожар на территории радиорынка в Нижнем Новгороде мог возникнуть из-за проблем с проводкой

Пожар, случившийся утром 9 октября на радиорынке в Нижнем Новгороде, мог начаться из-за проблем с проводкой. Об этом написал сайт newsnn.ru .

Рано утром на рынке загорелась торговая точка, сделанная из деревянного каркаса, обшитого металлическими листами. В случившемся никто не пострадал.

Сейчас выясняется точная причина возгорания. По предварительным версиям, оно началось из-за неправильного обращения с электроприборами или их поломки или проблем с электропроводкой.