NewsNN: пожар на территории радиорынка в Нижнем Новгороде мог возникнуть из-за проблем с проводкой
Пожар, случившийся утром 9 октября на радиорынке в Нижнем Новгороде, мог начаться из-за проблем с проводкой. Об этом написал сайт newsnn.ru.
Рано утром на рынке загорелась торговая точка, сделанная из деревянного каркаса, обшитого металлическими листами. В случившемся никто не пострадал.
Сейчас выясняется точная причина возгорания. По предварительным версиям, оно началось из-за неправильного обращения с электроприборами или их поломки или проблем с электропроводкой.
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