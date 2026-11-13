Невский районный суд Петербурга вынес приговор байкеру, который открыл стрельбу по автомобилю

Невский районный суд Петербурга вынес приговор несовершеннолетнему байкеру, который открыл стрельбу по автомобилю во время дорожного конфликта. Об этом пишет Neva.Today .

Суд установил, что 4 июня на улице Дыбенко подросток на мопеде совершил опасный маневр рядом с Kia Cerato и создал помеху его движению. После словесной перепалки юноша достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в сторону иномарки, разбив стеклопакет водительского окна. Ущерб составил 20 тыс. рублей.

Подсудимого признали виновным по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Подросток признал вину и раскаялся. Ему назначили один год лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.