«Неудачно сдал назад». Toyota чуть не рухнула с 3-го этажа многоуровневой парковки в Москве

Иномарка чуть не рухнула с 3-го этажа многоуровневой парковки в Москве

Утром 9 апреля автомобиль Toyota едва не рухнул с третьего этажа многоуровневой парковки на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, владелец иномарки неудачно сдал назад, в результате чего транспортное средство наполовину оказалось за пределами парковки и повисло над проезжей частью на Привольной улице.

На момент прибытия спасателей людей в машине не было. Пострадавших нет.

«Все обошлось, все живы-здоровы», — сказал собеседник 360.ru.

Ранее на западе Москвы при падении автомобиля с многоуровневой парковки погибла Наталия Бойцова, преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных. Ее машина рухнула с четвертого этажа.