Нетрезвых водителей снегоходов задержали в ЯНАО в День оленевода

В Надыме (ЯНАО) во время проведения Дня оленевода сотрудники ГАИ задержали трех водителей снегоходов, которые разъезжали без прав. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной Госавтоинспекции.

Установлено, что двое из задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителей выявили в период с 22 по 23 февраля. Последний из них был задержан в ночь на 24 февраля — им оказался 21-летний молодой человек без водительского удостоверения. Все нарушители получили административные протоколы. Их снегоходы поместили на спецстоянку.

Самих недобросовестных водителей ждет суд.