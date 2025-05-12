Нетрезвого водителя, который совершил два ДТП, задержали в Петербурге

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали пьяного водителя, совершившего два ДТП. Об этом сообщил Piter.TV .

На улице Пражской у дома 37/1 росгвардейцы заметили джип, водитель которого опасно маневрировал и столкнулся с припаркованным автомобилем. Военные попытались задержать водителя, но тот не вышел из машины и уехал с места аварии.

Росгвардейцы сообщили о происшествии и приметах нарушителя. Вскоре на проспекте Славы этот автомобиль стал виновником еще одного ДТП. Автопатруль Росгвардии заблокировал машину и задержал водителя, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам Госавтоинспекции.