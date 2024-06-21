Нетрезвая женщина устроила ДТП в Ленобласти
Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась в иномарку в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительным данным, автомобилистка за рулем отечественной легковушки протаранила стоявшую машину Hyundai Elantra. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование, ее доставили в полицию.
Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.
ВСУ пожаловались на тяжелую ситуацию в Часовом Яре
Гражданский форум «Социальная сфера» провели в Видном
Лидер отделения «Единой России» Гончарук встретился с бойцом СВО из Мытищ
Передвижные лаборатории проверили воздух в 18 округах Подмосковья за неделю
Монеточку подведут под уголовное дело
Попавшая в больницу Казани пациентка с ботулизмом пришла в сознание
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте