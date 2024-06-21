Нетрезвая женщина устроила ДТП в Ленобласти

Женщина в состоянии алкогольного опьянения врезалась в иномарку в Кингисеппе Ленинградской области. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, автомобилистка за рулем отечественной легковушки протаранила стоявшую машину Hyundai Elantra. Женщина отказалась проходить медосвидетельствование, ее доставили в полицию.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

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