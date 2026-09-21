Несовершеннолетняя упала под трамвай в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проводится проверка по факту наезда трамвая на 16-летнюю девушку. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении ГИБДД.
По информации ведомства, происшествие случилось у дома №83 на проспекте Ленина. Предварительно, трамвай отъезжал от остановки, а несовершеннолетняя шла вдоль посадочной площадки.
Внезапно школьнице стало плохо, и она упала прямо на трамвайные пути. Врачи реанимационной бригады доставили пострадавшую в больницу.