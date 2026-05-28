Несовершеннолетняя самокатчица пострадала в ДТП на улице Коммуны в Петербурге

В среду, 27 мая, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки и девушки на самокате. Авария случилась возле дома № 15 по улице Коммуны, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По данным пресс-службы регионального ГУ МВД России, 77-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson при повороте налево сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на самокате, не спешившись.
Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящее время проводится проверка по данному инциденту.
