Несовершеннолетняя попала в больницу после ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожного происшествия в Краснокамском муниципальном округе Пермского край. Авария произошла в воскресенье, 31 августа, в 16:45 на 1055-м километре автодороги М-12 «Восток» (Кострома — Шарья — Киров — Пермь). Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».
Оперативные службы, прибыв на место, обеспечили пожарную безопасность и провели стабилизацию транспортных средств — автомобиля Chevrolet Lanos и грузового автомобиля MAN.
В легковушке, помимо водителя, находились три пассажира: один взрослый и двое детей в возрасте трех и 15 лет. В результате ДТП травмы получили 15-летняя пассажирка легковой машины, а также шофер большегруза.
Девочку увезли в Краснокамскую городскую больницу. Водитель грузового автомобиля от медицинской помощи отказался.