Несовершеннолетняя попала в больницу после ДТП с грузовиком на трассе в Пермском крае

Два человека, в том числе ребенок, пострадали в результате дорожного происшествия в Краснокамском муниципальном округе Пермского край. Авария произошла в воскресенье, 31 августа, в 16:45 на 1055-м километре автодороги М-12 «Восток» (Кострома — Шарья — Киров — Пермь). Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей МКУ «Управление гражданской защиты, экологии и природопользования».