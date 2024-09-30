Несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла стала жертвой ДТП в Пермском крае
ДТП со смертельным исходом произошло накануне на 74-м километре дороги Голдыри — Орда — Октябрьский в Пермском крае. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на информационный портал ProCHAD.
Несовершеннолетний водитель мотоцикла во время выезда с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии погибла 16-летняя пассажирка, сам же юноша получил травмы.
Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители. Проводится расследование.
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