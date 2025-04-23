Несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщил сайт Neva.Today.
Несовершеннолетняя была пассажиркой мотоцикла, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. В результате аварии девушка получила ушибы поясницы, груди, живота и локтя. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести.
Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, на Аннинском шоссе. По предварительной информации, мотоциклист пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Сейчас правоохранители проводят проверка для выяснения всех обстоятельств ДТП.
Супруги ограбили приемную дочь
Произношение слова «звонит» с ударением на первый слог станет нормой
В Белом доме начали обсуждать снятие санкций с «Северного потока –2»
Россиянка рассказала об увиденных в Северной Корее гетто для бедняков
Вместо тела кукла. Танатопрактик усомнился в подлинности останков Ленина в Мавзолее
Кадровые офицеры ВСУ в приграничье начали сдаваться в плен целыми группами
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте