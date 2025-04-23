Несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Петербурге

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщил сайт Neva.Today .

Несовершеннолетняя была пассажиркой мотоцикла, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Matiz. В результате аварии девушка получила ушибы поясницы, груди, живота и локтя. Врачи оценили ее состояние как средней тяжести.

Авария произошла в воскресенье, 20 апреля, на Аннинском шоссе. По предварительной информации, мотоциклист пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. Сейчас правоохранители проводят проверка для выяснения всех обстоятельств ДТП.