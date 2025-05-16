Несовершеннолетняя из Когалыма стала фигуранткой дела о сбыте наркотиков на Ямале

Правоохранители из Салехарда возбудили уголовное дело против 17-летней жительницы Ханты-Мансийского автономного округа. Ее подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, девушка по указанию неустановленного куратора приехала из Когалыма в Салехард, чтобы забрать запрещенные вещества из тайника и реализовать их с использованием интернета. Осуществить замысел несовершеннолетней не удалось, ее задержали 14 мая.

В ходе личного досмотра силовики обнаружили наркотики. Сейчас следователи решают вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.