Несовершеннолетний житель Пензенской области стал фигурантом уголовного дела

В отношении подростка из Тамалинского района возбуждено уголовное дело. Юношу подозревают в хищении денежных средств с банковского счета. Об этом написала «Пенза-пресс» .

По данным следствия, инцидент произошел в рабочем поселке Тамала. Потерпевший попросил подростка помочь настроить интернет на мобильном телефоне для онлайн-покупок. Злоумышленник воспользовался ситуацией и получил доступ к банковскому приложению на телефоне клиента. После этого он перевел себе 50 тысяч рублей.

Сейчас следственные органы устанавливают все детали происшествия и собирают доказательства. Пострадавший смог полностью компенсировать причиненный ущерб.