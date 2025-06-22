Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП на Алтае

В Майминском районе Республики Алтай, вблизи села Платово, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего мальчика-велосипедиста. Инцидент случился 19 июня около 15:45, написал сайт amic.ru .

Автомобиль Volkswagen Jetta, управляемый 51-летним жителем Горно-Алтайска, наехал на подростка, пересекавшего проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Сейчас ведутся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.