Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП на Алтае

В Майминском районе Республики Алтай, вблизи села Платово, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 13-летнего мальчика-велосипедиста. Инцидент случился 19 июня около 15:45, написал сайт amic.ru.
Автомобиль Volkswagen Jetta, управляемый 51-летним жителем Горно-Алтайска, наехал на подростка, пересекавшего проезжую часть перед близко идущим транспортом. В результате ДТП мальчик получил травмы.
Сейчас ведутся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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