Несовершеннолетний угнал легковушку и врезался в столб в Магнитогорске

В Магнитогорске 17-летний подросток угнал автомобиль ВАЗ-2114, но не справился с управлением и протаранил столб. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным полиции, заявление об угоне легковушки поступило от 42-летнего местного жителя. Он обратился в дежурную часть.

«Следственно-оперативная группа, осмотрев место происшествия и опросив владельца авто, установила, где находится пропавшее транспортное средство, после чего нашли угонщика», — сообщили в пресс-службе.

Подозреваемым стал 17-летний подросток — он сломал дверной замок и, разобрав рулевую колонку, соединил провода зажигания. Однако вскоре юноша не справился с управлением на полосе кругового движения и въехал в столб. Несовершеннолетнего угонщика задержали.