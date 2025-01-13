Несовершеннолетний пешеход попал под машину на Ямале

ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода случилось в городе Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По данным полиции, авария произошла 12 января возле одного из жилых домов на улице Нефтяников. Ребенок внезапно выбежал из-за другого автомобиля, который ограничивал обзорность. В результате водитель Lada Granta сбил несовершеннолетнего.
Пострадавшего доставили в больницу. Сведения о его состоянии не поступали. Сейчас стражи порядка выясняют все детали дорожного происшествия.
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