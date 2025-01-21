Несовершеннолетний пассажир попал в больницу после ДТП в Петербурге

Две иномарки столкнулись на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадал 17-летний пассажир, сообщает Piter.tv со ссылкой на городскую полицию.
По предварительным данным, 23-летний мужчина, управлявший автомобилем Geely Coolray, при повороте во двор столкнулся с встречной машиной марки Volkswagen Passat, за рулем которой находился 38-летний житель Вологодской области.
Травмы различной степени тяжести получил несовершеннолетний пассажир виновника аварии. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Стражи порядка организовали процессуальную проверку.
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