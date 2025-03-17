Несовершеннолетний пассажир мотоцикла погиб в ДТП под Тюменью
Дорожная авария с трагическими последствиями произошла возле села Чикча Тюменской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД региона.
Согласно данным ведомства, 17-летний юноша за рулем машины ВАЗ-2107 протаранил питбайк, которым управлял 16-летний подросток. Транспортные средства следовали в попутном направлении.
Жертвой ДТП стал 17-летний пассажир мотоцикла. Водителям потребовалась госпитализация. Правоохранители выясняют другие обстоятельства происшествия.
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