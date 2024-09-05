Несовершеннолетний на мопеде спровоцировал ДТП с пострадавшими в Удмуртии
ДТП, в котором пострадали дети, произошло по вине 16-летнего подростка в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на первый отдел Госавтоинспекции по региону.
Несовершеннолетний, управляя мопедом Tricler2, наехал на двух детей — восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые переходили дорогу в коттеджном поселке Тихие Зори.
Пострадавших с травмами доставили в больницу. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности.
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