Несовершеннолетний на мопеде спровоцировал ДТП с пострадавшими в Удмуртии

ДТП, в котором пострадали дети, произошло по вине ​​16-летнего подростка в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом написал сайт udm-info.ru со ссылкой на  первый отдел Госавтоинспекции по региону.

Несовершеннолетний, управляя мопедом Tricler2, наехал на двух детей — восьмилетнего мальчика и девятилетнюю девочку, которые переходили дорогу в коттеджном поселке Тихие Зори.

Пострадавших с травмами доставили в больницу. Виновника ДТП привлекли к административной ответственности.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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