Несовершеннолетний мотоциклист попал в ДТП при попытке уйти от полиции в Перми

ДТП с участием мотоцикла и автомобиля ВАЗ-2112 произошло в Перми на пересечении улиц Свиязева и Ягодной. За рулем байка находился 17-летний подросток, а его 13-летний пассажир получил травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на представителей краевой полиции.

По предварительной информации, несовершеннолетний стал виновником дорожной аварии, когда пытался уйти от полицейской погони. Юного мотоциклиста задержали и составили против него административные протоколы за управление транспортным средством без прав и за неподчинение требованию полицейского об остановке.

Кроме того, к ответственности привлекут и родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.