Несовершеннолетние водители устроили 35 аварий в Нижнем Новгороде за полгода

Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода обнародовал статистику: за первое полугодие несовершеннолетние водители стали участниками 35 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В результате пострадали 30 подростков. Наибольшее беспокойство у правоохранителей вызывают аварии с юношами за рулем мопедов, скутеров и питбайков. Зарегистрировано семь случаев подобных ДТП.
В ЦОДД напомнили, что передача руля детям является не только административным нарушением, но и прямой угрозой здоровью и жизни. Назначаемый штраф — лишь небольшая часть возможных негативных последствий.
