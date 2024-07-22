Несовершеннолетнего жителя ЯНАО будут судить за смертельное ДТП со снегоходом

В ЯНАО будут судить 16-летнего подростка, который допустил смертельную аварию, находясь за рулем снегохода. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

Подросток сидел за рулем снегохода, на пассажирском сидении был его 16-летний друг. При выезде на главную дорогу водитель проявил неосторожность и попал под «Урал».

В результате аварии погиб пассажир снегохода. Подростка, сидевшего за рулем, будут судить, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.