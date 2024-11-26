Несколько машин загорелись по вине пьяного водителя в Краснодаре

Пьяный водитель устроил аварию и сжег несколько машин в Краснодаре. Об этом сообщило «Инфо24» со ссылкой на полицию региона.
По предварительным данным, пьяный 30-летний мужчина сел за руль Honda Civic. Он не справился с управлением и в одном из дворов на улице Жлобы машина перевернулась и врезалась в припаркованные авто. Сначала загорелась иномарка виновника аварии, потом пожар перекинулся и на другие транспортные средства.
Пострадали несколько машин, проводится проверка.
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