Несколько машин загорелись по вине пьяного водителя в Краснодаре

Пьяный водитель устроил аварию и сжег несколько машин в Краснодаре. Об этом сообщило «Инфо24» со ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, пьяный 30-летний мужчина сел за руль Honda Civic. Он не справился с управлением и в одном из дворов на улице Жлобы машина перевернулась и врезалась в припаркованные авто. Сначала загорелась иномарка виновника аварии, потом пожар перекинулся и на другие транспортные средства.

Пострадали несколько машин, проводится проверка.