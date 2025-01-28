Несколько легковых машин и фура столкнулись на Мурманском шоссе в Ленобласти

Утром 28 января на Мурманском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области произошло массовое ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и грузовика. Об этом сообщил Piter.TV.
В результате аварии образовалась пробка длиной около 1,5 километра вблизи развязки у деревни Разметелево.
Фотографии с места происшествия были опубликованы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети ВКонтакте. На снимках видно столкновение легкового автомобиля с грузовым транспортом, а также повреждения, полученные несколькими другими легковыми машинами.
Предварительно известно, что пострадавших в аварии нет.
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