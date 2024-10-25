Несколько человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Нижнем Новгороде

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Не обошлось без пострадавших, сообщило НИА «Нижний Новгород».

На проспекте Бусыгина столкнулись автобус и маршрутка, следовавшие в попутном направлении. По предварительным данным, травмы получили несколько человек. Их доставили в медицинское учреждение.

Для ликвидации последствий ДТП на место были направлены сотрудники МЧС. Проверку начала прокуратура.

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