Несколько человек пострадали при столкновении маршрутки и автобуса в Нижнем Новгороде
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Не обошлось без пострадавших, сообщило НИА «Нижний Новгород».
На проспекте Бусыгина столкнулись автобус и маршрутка, следовавшие в попутном направлении. По предварительным данным, травмы получили несколько человек. Их доставили в медицинское учреждение.
Для ликвидации последствий ДТП на место были направлены сотрудники МЧС. Проверку начала прокуратура.
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