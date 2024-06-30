Нескольких жителей Волжского госпитализировали из-за отравления салатами из пекарни

Несколько человек в городе Волжском отравились салатами из местной пекарни. Следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СК по Волгоградской области.

Представители СК нашли в местных СМИ публикации о том, что госпитализировать пришлось несколько человек, в том числе шестилетнего ребенка. Следственный отдел по городу немедленно организовал проверку, по итогам которой возбудил дело о производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Максимальная санкция — два года лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования.

Врачи советуют не есть в жару сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты, повременить с покупкой блюд японской кухни. При первых симптомах отравления — тошноте и рвоте, расстройстве желудка, повышении температуры тела — стоит пить больше воды и обратиться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.