Непристегнутый ремнем безопасности водитель погиб в ДТП под Челябинском

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации полицейских, на третьем километре автодороги Катав — Ивановск — Первуха водитель ВАЗ 2114, который не был пристегнут ремнем безопасности, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Lada Priora.
От сильного удара виновник ДТП погиб на месте происшествия, а шофера второй машины госпитализировали с различными травмами. Сейчас врачи оказывают пострадавшему необходимую помощь.
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