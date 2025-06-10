Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в Сосновом Бору

Один человек погиб в результате пожара из-за непотушенной сигареты в Сосновом Бору. Пострадавший умер в карете скорой помощи до приезда в больницу. Об этом сайту Piter.TV сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
По предварительной информации, возгорание случилось из-за непотушенной сигареты, которую оставил владелец квартиры. Пламя распространилось быстро, но пожарные расчеты справились с огнем примерно за 30 минут.
Во время тушения сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома, включая хозяина квартиры. Всего спасли 10 человек. Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в машине скорой помощи, так и не доехав до больницы.
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