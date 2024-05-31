Неосторожный курильщик погиб при пожаре в Татарстане

В Чистополе в одном из пятиэтажных домов произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на  МЧС России по Татарстану.

Огонь распространился на площади двух квадратных метров в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного курения. Прибывшие на место 13 спасателей смогли справиться с огнем. В пожаре погиб хозяин квартиры, проводится проверка.

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