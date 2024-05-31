Сегодня 13:52 Неосторожный курильщик погиб при пожаре в Татарстане
В Чистополе в одном из пятиэтажных домов произошел пожар, один человек погиб. Об этом сообщил
inkazan.ru со ссылкой на МЧС России по Татарстану.
Огонь распространился на площади двух квадратных метров в квартире на третьем этаже. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного курения. Прибывшие на место 13 спасателей смогли справиться с огнем. В пожаре погиб хозяин квартиры, проводится проверка.
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