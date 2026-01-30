Неосторожность при курении привела к гибели двух братьев в пожаре под Ижевском

Днем 28 января в деревне Каменное Завьяловского района произошел пожар, в результате которого погибли два человека. В деревянном доме обнаружили тела двух братьев — 51 года и 61 года. Об этом сайту izhlife.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Удмуртии.

По информации спасателей, один из погибших лежал на кровати, второй — у выхода из комнаты. Площадь возгорания составила всего два квадратных метра.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении. В связи с этим жителей республики призвали быть внимательными и не курить в постели, а также использовать пепельницы. Лучшим решением может стать полный отказ от вредной привычки.