Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»

На Байконуре попали двух иностранцев при попытке снять на телефон ракетоноситель «Энергия». Теперь их ждет суд, сообщил Shot.
По данным источника Telegram-канала, один задержанный — 21-летний гражданин Франции, у второго гражданство Германии, ему 26 лет. Мужчин застали врасплох, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались делать фото.
Свои действия правоохранителям они объяснили тем, что просто путешествуют и приехали в Казахстан ради Байконура. Любопытных туристов в итоге доставили в отдел, там вручили административные протоколы. Теперь путешественники из ЕС ждут суда.
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