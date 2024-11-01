Немца и француза поймали на Байконуре за попытки снять ракетоноситель «Энергия»

На Байконуре попали двух иностранцев при попытке снять на телефон ракетоноситель «Энергия». Теперь их ждет суд, сообщил Shot .

По данным источника Telegram-канала, один задержанный — 21-летний гражданин Франции, у второго гражданство Германии, ему 26 лет. Мужчин застали врасплох, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и собирались делать фото.

Свои действия правоохранителям они объяснили тем, что просто путешествуют и приехали в Казахстан ради Байконура. Любопытных туристов в итоге доставили в отдел, там вручили административные протоколы. Теперь путешественники из ЕС ждут суда.