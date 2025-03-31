Нелегальный таксист утроил массовое ДТП, уходя от полицейской погони в Петербурге

Уроженец одной из стран Центральной Азии стал виновником массового ДТП в Московском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла в воскресенье, 30 марта, на проспекте Космонавтов. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, нелегальный таксист, находившийся за рулем машины Hyundai Solaris, проигнорировал требования инспекторов дорожно-патрульной службы об остановке. Стражи порядка начали преследовать нарушителя на автомобиле.

Уходя от погони, иностранец не справился с управлением и врезался в машину Lada, а затем задел еще два транспортных средства — Kia и Mercedes. В результате пострадал водитель отечественной легковушки и его пассажирка, их доставили в больницу.